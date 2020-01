EU-maiden kansalaiset lennätetään pois koronaviruksen piinaamasta Wuhanista

Koronavirukseen on kuollut toistasataa ihmistä Kiinassa. Tartunnan saaneita on noin 4 500. Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa. Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.