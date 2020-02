Kaksi ihmistä kuollut koronavirukseen Iranissa – koronakuolemia yhteensä yli 2 000

Koronavirukseen on kuollut tähän mennessä jo yli 2 000 ihmistä. Keskiviikkoisten tietojen mukaan viruskuolemista kahdeksan on tapahtunut Manner-Kiinan ulkopuolella.

WHO:n mukaan yksittäisiä koronakuolemia on ollut Japanissa, Taiwanissa, Ranskassa ja Filippiineillä. Näiden lisäksi Hongkongissa koronavirukseen on kuollut Washington Postin mukaan kaksi ihmistä.

Kiinan viranomaisten raportoimat uusien tartuntojen määrät ovat olleet viime päivinä vähenemään päin. Tiistain jälkeen raportoiduista noin 1750 tartunnasta vain 56 on todettu Hubein ulkopuolella. Yhteensä Manner-Kiinassa on todettu ainakin lähes 74 200 tartuntaa, kun muualla maailmassa on kerrottu noin tuhannesta tartunnasta.