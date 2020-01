Ivalossa jälleen koronavirusepäily – nuorehko kiinalaisturisti eristyksissä Lapin keskussairaalassa

Infektiotautien lääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä kertoi MTV uutisille, että henkilö on päätetty lähettää Lapin keskussairaalaan hoitoon.

– Tällä hetkellä hän on eristyksissä ja hänestä otetut näytteet lähetetään THL:ään analysoitavaksi heti huomenna aikaisin aamulla. Uskon, että iltapäivällä tai illalla tiedämme jo, onko kyseessä koronavirus, Broas sanoo.

Potilas on viisi vuorokautta sitten lähtenyt kohti Suomea Kiinan Wuhanin kaupungista, mistä koronavirus sai alkunsa. Hänellä on ollut nyt kahden vuorokauden ajan hengitystieinfektio-oireita ja kuumetta.

Broasin mukaan kyseessä on varotoimenpide.

– Hän on ollut Wuhanissa kahden viikon sisällä ja hänellä on koronavirukseen täsmääviä oireita. Mutta tässä pitää tietenkin muistaa, että on muitakin tauteja, joihin liittyy sama oirekuva.