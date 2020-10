Koronaepidemia on saanut jotkut uskomaan koko sivilisaation romahdukseen – kollapsologit varautuvat jo yhteiskunnan jälkeiseen aikaan

Ekologiset kysymykset motivaattori monelle

– Paniikkiostokset supermarketeissa maaliskuussa ehdottomasti näyttivät meille, miten haurasta kaikki on ja kuinka nopeasti kaikki voi muuttua, Cornwallissa selviytymistavaroita myyvää liikettä pitävä Lincoln Miles sanoo The Sunille.

Valmiina rakentamaan yhteiskuntaa uudelleen

Liikkeen synty jäljitetään Sunin mukaan Pulizer-palkitun kirjailija Jared Diamondin vuoden 2005 teokseen Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Laajempaan julkisuuteen ajattelun toi ranskalaisten Pablo Servignen ja Raphaël Stevensin kirja How Everything Can Collapse kymmenen vuotta myöhemmin. Liike onkin erityisen voimakas Ranskassa.