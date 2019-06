Turistit kulkevat hellemekoissa koleassa, tulvivassa Venetsiassa – maailmankuulua kaupunkia uhkaa kaksi asiaa, joita ei saada suitsittua

"Tämä on sukupolvitaistelu"

– Tämä on selvästi sukupolvitaistelu. Lisäksi Italia on hyvin hierarkkinen maa. Helposti ajatellaan, ettei 16-vuotias tiedä mitään. On esimerkiksi pilkattu nuoria siitä, etteivät he tiedä, mitä otsonikato tarkoittaa. Mutta kun siitä puhuttiin, olin 6-vuotias, Basilico sanoo.