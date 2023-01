Britannian kodit energiatehokkuudeltaan Euroopan huonoimpia – energiakustannusten noustua kotona oleillaan takki päällä

Historiallisia korotuksia hintakattoon

Britannian kotien energiahukka ei ole marginaalista. Institute for Government -ajatuspajan syyskuussa julkaiseman raportin mukaan Britannian kodit ja yleensä rakennukset ovat energiatehokkuudeltaan Euroopan huonoimpia. Merkittävä syy tähän on se, että raportin mukaan esimerkiksi Englannissa yli puolet kodeista on rakennettu ennen vuotta 1965 ja lähes viidennes ennen vuotta 1919.

Lokakuulle suunniteltu korotus olisi raportin mukaan nostanut keskivertosummaa vielä lähes 1 600 punnalla (noin 1 860 eurolla). Hallitus kuitenkin tuli apuun energian hintatakuulla , jolloin alun perin 80-prosenttiseksi suunniteltu hintakaton nosto kutistui kuluttajille 27 prosenttiin – mikä on köyhälle valtava muutos sekin. Keväälle on jälleen luvassa uusi korotus.

Kotona paleleva voi lähteä lämpöpankkiin

Sittemmin lämpimiä tiloja on perustettu pitkin Britanniaa. Warm Welcome -kampanjan verkkosivujen mukaan paikkoja oli joulukuun puolivälissä jo reippaasti yli 3 000 muun muassa kirjastoissa, kirkoissa ja järjestöjen toimitiloissa.

Kampanjaryhmä ilmoitti epäonnistuneensa

Institute for Governmentin raportissa todetaan, että vetoisat ja energiatehokkuudeltaan huonot kodit on jo pitkään tunnistettu Britanniassa mittavaksi ongelmaksi. Kampanjaryhmä Insulate Britain on ajanut kotien parempaa lämpöeristämistä ja energiatehokkuutta sekä vaatinut maan johdolta kansallista ohjelmaa parannusten toteuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kampanjoinnin keskiössä on ilmastokriisin hillitseminen.