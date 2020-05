Vanhaan ohjussiiloon rakentui luksusbunkkeri, jossa voi käydä elokuvissa, supermarketissa tai koirapuistossa maailmanlopun aikana – kurkista, miltä bunkkerissa näyttää sisällä

Yksi bunkkerirakennelmista, Survival Condo, on entisestä ohjussiilosta laajennettu asuinkompleksi maan alla Kansasissa. Yhdysvaltain kansalainen Larry Hall osti siilon Yhdysvaltain valtiolta vuonna 2008. Liittovaltio oli rakennuttanut sen 1960-luvulla suojelemaan asevoimien Atlas-ohjuksia, joissa on ydinkärki.

Käytännössä sen pitäisi siis suojata esimerkiksi ydinpommilta, kerrotaan BBC:n julkaisemassa artikkelissa . Myös MTV on ollut yhteydessä suoraan Halliin tämän artikkelin tekoa varten.

Rakennelma on suunniteltu 75 ihmisen asuttavaksi. Bunkkerissa voi asua yhtäjaksoisesti viisi vuotta poistumatta. Ideana on, että kun oletettu tuhoisa tapahtuma on ohi, voivat ihmiset tulla takaisin maan pinnalle ja alkaa rakentaa yhteiskuntaa uudestaan.