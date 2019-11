"Jämijärven metsäsissi" Rainer, 63, pyrkii lähes täydelliseen omavaraisuuteen – tuottaa itse tarvitsemansa sähkön eikä käy koskaan suihkussa: "Olen jotakuinkin vapaa ihminen"

Rajakallio on asunut Peltomaan tilalla yli neljä vuotta. Ennen tilalle muuttoa Rajakalliolla oli menossa yli vuoden kestänyt ihmiskoe. Hän muutti vuosikymmeniä autiona olleelle torpalle viettämään askeettista elämää ilman sähköä ja juoksevaa vettä.

Ihmiskoe alkoi kesällä 2014 ja päättyi marraskuun puolessa välissä 2015. Tuolloin Rajakallion äiti menehtyi. Äidin kuoleman jälkeen Rajakallio muutti äitinsä taloon Peltomaan tilalle. Tilan päärakennus on 1960-luvulla rakennettu rintamamiestalo, jota ei ole koskaan peruskorjattu.

Sähkö tuotetaan itse

Tilan sähköt katkaistiin viime kesänä. Nyt edessä on ensimmäinen talvi, kun tilalle ei tule sähköä lainkaan.

– Vuodesta 2015 lähtien ainoa lämmityskeino täällä on ollut puu-uuni.

– Internet on niin tärkeä tiedonhankintakanava, että siitä en voi luopua. Kännykkä on oltava, jotta voin pitää yhteyttä vaimooni, Rajakallio toteaa.

Haasteen on tehnyt se, että kahtena peräkkäisenä kesänä kaivo on kuivunut. Sen jälkeen Rajakallio on ottanut tarvitsevansa veden keräämällä sadeveden talteen.