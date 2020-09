Nelikymppisten miesten moniongelmainen joukko tekee valtaosan Suomen murhista ja tapoista – "Kun Pate tappaa Einarin leipäveitsellä jossain lähiön yksiössä, eihän se kiinnosta ketään"

Helsingin yliopiston kriminologian tutkija Martti Lehti sanoo, että syyt ovat enimmäkseen ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen ja käyttäytymisnormien muuttumisessa. Siis kansanomaisesti: kun tappelet somessa, et pääse heti pahoinpitelemään riitakumppaniasi.

– Ihmisten kanssakäyminen on muuttunut yhä enemmän virtuaaliseksi. Tapahtuuhan somessakin rikoksia, mutta keskinäiseen väkivaltaan se on vaikuttanut vähentävästi, Martti Lehti arvioi.

– Toinen asia on se, että arvomaailma on muuttunut konservatiivisemmaksi. Nuorten arvomaailma on selvästi konservatiivisempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Käyttäytymisnormeihin suhtaudutaan paljon tiukemmin.