Surmatun 25-vuotiaan perheenäidin kohtalo järkyttää Pöytyällä: "Kukaan ei olisi uskonut, että taustalta paljastuu tällainen rikosepäily"

Henkirikoksen uhri on 25-vuotias perheenäiti Sini Ruohonen. Taposta epäiltynä on vangittu hänen 30-vuotias aviomiehensä.

MTV:n haastatteleman paikallisen asukkaan mukaan henkirikosepäily on järkyttänyt ja hämmentänyt pienen paikkakunnan asukkaita syvästi. Pöytyällä asuu reilut 8 000 ihmistä.

– Kun etsinnät aloitettiin, kukaan ei olisi uskonut tai epäillyt, että taustalta paljastuisi tällainen rikosepäily. Se ei näyttäytynyt lainkaan mahdollisena paikallisten käymissä keskusteluissa. Moni ajatteli, että kyseessä on niin sanotusti luonnollinen katoaminen. Tämä on hyvin surullista ja traagista, mies kertoo.

Näin katoamisesta kerrottiin

Ruumis löydettiin Pöytyältä sunnuntaina. Poliisi kertoi päässeensä epäillyn jäljille "omien tutkimustensa perusteella". Mies on tunnustanut surmanneensa vaimonsa ja selvittänyt tapahtumien kulkua.

Poliisi epäilee, että hengenriisto on tapahtunut perjantaina 11. syyskuuta eli samana päivänä, jolloin Ruohosen ilmoitettiin kadonneen.

Koti maaseutumiljöössä

Pellon reunaan rajoittuvan kiinteistön lähistöllä on laajoja, paikoin vaikeakulkuisia metsä- ja suoalueita. MTV:n haastatteleman paikallisen mukaan ruumis olisi löytynyt maastoalueelta kotitalon lähettyviltä.

– Lähinaapureita ei oikeastaan ole. Siksi olisikin ollut aika erikoista, että perheenäiti olisi noin vain lähtenyt johonkin illalla. Alueella ei oikein ole paikkaa, jonne noin vain poistua. Lähistöllä on lähinnä vanhoja latorakennuksia, paikallinen kertoo.

Poliisi vaikenee toistaiseksi

Sosiaalisen median perusteella pariskunta on astunut avioon vuonna 2016, ja heillä on kaksi pientä lasta. Aviomiehellä ei ole kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa aiempia rikosasioita. Viime vuosina hänen nimissään on kuitenkin ratkottu lukuisia velka- perintäasioita.