Janne Puhakan henkirikos nosti esiin miesten kokeman väkivallan – ilmoitukset kasvussa: "Erotilanteet voivat olla hyvin vaarallisia"

Murhasta epäiltynä on vangittu Puhakan pitkäaikainen puoliso, norjalainen Rolf Nordmo . Miehet olivat eronneet vain muutama viikko ennen henkirikosta Puhakan tahdosta. Poliisin mukaan epäillyn murhan motiivi oli parisuhteen päättyminen.

Se on tyypillinen syy lähisuhdeväkivaltaan ja parisuhteissa tapahtuviin henkirikoksiin.

Miesten kestämisen kulttuuri on muuttumassa

– Nimenomaan poliisin tietoon tulevien tapausten määrä nousee, mutta tämä kertoo myös siitä, että erityisesti miehet raportoivat tällä hetkellä aiempaa enemmän väkivaltaa, jota heihin on kohdistunut, Kekkonen sanoo.

Kekkosen mukaan on positiivista, että väkivallasta raportoidaan aiempaa enemmän. Se ei välttämättä kerro lainkaan siitä, että väkivalta parisuhteissa olisi lisääntynyt, vaan enimmäkseen siitä, että siitä ilmoitetaan poliisille aiempaa herkemmin.

– Miesten suhtautuminen heihin kohdistuviin rikoksiin on muuttumassa. Kestämisen kulttuuri ja kunnian kulttuuri on osittain vaipumassa unholaan. Tämähän on pelkästään positiivinen kehityssuunta, hän lisää.