Lohduton viesti: Turvakodit täynnä, päättäjät vähättelevät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa – "Veivaaminen lopetettava nyt"

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erityisasiantuntija Marjo Rantalalla on selkeä näkemys siitä, miksi yhteiskunta ei pysty suojelemaan naisia raa’alta väkivallalta.

– Poliittiset päättäjät ja viranomaiset eivät ota tarpeeksi vakavasti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Parisuhdeväkivalta on tyypillinen naisiin kohdistuva väkivallan muoto ja sen vakavin ilmeneminen eli kuolemaan johtava väkivalta on toiseksi yleisin henkirikostyyppi, ja silti viranomaisilla on vaikeuksia tunnistaa tällaista väkivaltaa ja ottaa uhrin pelko tosissaan, Rantala sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.