Surmattu perheenäiti Sini, 25, oli kuollessaan raskaana – rauhallisena tunnetun aviomiehen teko tuli sokkina ystäville: "On vaikea uskoa, että Sini on poissa ja syypää on hänen miehensä"

Henkirikoksen uhriksi joutui 25-vuotias perheenäiti Sini Ruohonen. Taposta epäiltynä on vangittu hänen 30-vuotias aviomiehensä. Pariskunnalla on kaksi pientä lasta.

Katoaminen muuttui tappotutkinnaksi

Ruumis löytyi suolta

Äiti rakasti lapsiaan ja eläimiä

– Tapahtuma oli suuri järkytys kaikille. Mies on hyvin rauhallinen ja mukava ulospäin, hyvin kilttikin. Mies piti lapsistaan ja perheestään. Mitään suurempia riitoja tai väkivaltaa parisuhteessa ei tietääkseni ollut, lukuunottamatta normaaleja arkisten asioiden riitoja, mitä nyt perheissä aina on.

Riita kärjistyi

Läheiset suhteet sukuun

– On vaikea uskoa, että Sini on poissa ja että syypää siihen on hänen miehensä. Sitä on mahdotonta tajuta, yksi tuttu kertoo.