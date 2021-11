Perheväkivalta jää usein piiloon lähipiiriltä – asiantuntija: "Harvoin traaginen tapahtuma on yksittäistapaus"

Henkirikos on perheväkivallan skaalassa äärimmäinen esimerkki ja asiantuntija muistuttaa, että yleensä ennen sitä väkivaltaa on ollut jossain muodossa jo aiemmin.

– Harvoin traaginen tapahtuma on yksittäistapaus, Ewalds kommentoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Kun hakee apua johonkin vammaan, siinä tilanteessa voisi kysyä, mistä kaikesta sen on saanut, neuvolassa toivottavasti kaikissa paikoissa kysytään väkivallan ja kaltoinkohtelun mahdollisuutta perheessä, asiantuntija antaa esimerkkejä.

Mitä on väkivalta?

Väkivallan muotoja on useita, kuten fyysistä, henkistä, seksuaalista tai taloudellista. Esimerkiksi kumppanin voimakas mustasukkaisuus, itsemurhalla uhkaileminen tai sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen voi olla henkistä väkivaltaa.

Mitä sitten, jos kotona tapahtuu asioita, jotka tuntuvat pahalta, mutta ei aivan osaa nimetä, mistä on kyse? Ewalds neuvoo, että auttavat puhelimet ovat hyviä paikkoja aloittaa silloin, kun tilanne tuntuu vielä epäselvältä.

– Matalan kynnyksen palveluna, jos on mahdollisuutta, niin soittaa auttavaan puhelimeen, nollalinjaan, joka on auki ympäri vuorokauden ja siellä on aina ammattilaisia auttamassa ja kuuntelemassa.