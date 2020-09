Kihniön henkirikoksen uhri oli vauva – vangittua pariskuntaa epäillään oman lapsensa taposta

Pariskunta vangittiin lähes kaksi viikkoa sitten, ja virkavalta on ollut erittäin vaitonainen tapahtuneesta.

– Vähän on takkuista ollut, mutta kyllä kuulustelut ovat edenneet. Kaikesta muusta puhutaan, mutta itse asiasta ei juurikaan, tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista kertoo MTV:lle.

MTV:n tietojen mukaan pariskunnalla on ainakin kaksi yhteistä lasta, joista toinen on alle vuoden ikäinen.

Mediheli pellolle

Poliisi ei ole suostunut vahvistamaan kuka tapon uhri on. Kinnunen ei myöskään kommentoi, kuoliko henkirikoksen uhri sairaalassa vai kotonaan.

Haastateltujen paikallisten mukaan pariskunta eleli pitkälti omissa oloissaan. Teko on järkyttänyt monen paikallisen mieltä 1 800 asukkaan kunnassa.

Tappo tarvii tahallisuuden

Kinnunen on sanonut aiemmin, että kyseessä on "perheen sisäinen asia", johon ei liity ulkopuolisia henkilöitä tai tapaturman mahdollisuutta.

Tapon ja kahden pahoinpitelyn rikoskokonaisuudessa on kaksi uhria. Tappo ja pahoinpitely ovat tapahtuneet aikavälillä 8.–9. syyskuuta. Toisen pahoinpitelyn epäillyksi tekoajaksi on merkitty 31.8–9.9.

Kinnusen mukaan viimeisimmässä pahoinpitelyssä on kyse siitä, että surmansa saanut henkilö on joutunut myös pahoinpitelyn uhriksi ennen kuolemaansa. Epäilty tappo on tapahtunut aikavälillä 8.–9. syyskuuta, ja pahoinpitely siis samalla ajanjaksolla.