Kommentti: Ronnie O'Sullivan alistaa kuin Jordan, painostaa kuin Nadal ja öykkäröi kuin Zlatan – yli 30-vuotinen tähteys huipentumassa

He häviävät ensimmäisen erän jo pukuhuoneessa.

Näin tennislegenda Mats Vilander kuvaili Rafael Nadalia vastaan pelaamista Australian avointen yhteydessä reilut kaksi vuotta sitten. Nadal, joka on hyödyntänyt huipputenniksessä käytettyä pelaajien yhteistä pukukoppia häikäilemättömästi henkiseen sodankäyntiin, eteni tuolloin turnauksen mestariksi.

"Rakastan nähdä, kun vastustajan kantti pettää"

Michael Jordanin poikkeuksellinen kilpailuhenkisyys tuli selväksi jo hänen ikimuistoisen koripallouransa aikana. Tätä alleviivattiin myös vuonna 2020 julkaistussa The Last Dance -dokumenttisarjassa (kommentit yllä), jonka päätähti kuusinkertainen NBA-mestari on.