Ronnie O'Sullivan menetti kontrollin: Keskisormi ja painokelvotonta solvausta vastustajalle – "Kaivaa hautaansa"

– Se on suoraan sanottuna iljettävää, ja kukaan ei ilmeisesti halua sanoa mitään. Mielestäni se on järkyttävää käytöstä huippuammattilaiselta, 44-vuotias Carter totesi Livesnooker-sivuston mukaan viitaten väittämäänsä O'Sullivanin sikailuun.

– Hänen pitää saada v***n elämänsä järjestykseen. En aio kohdella häntä enää silkkihansikkain. Hän on v***n painajainen, O'Sullivan keuhkosi.

– Snookerin pelaaminen tuollaista tyyppiä vastaan on painajaismaista. Hän ei ole mukava ihminen. Hän ei tuo mukavaa ilmapiiriä pöydän ympärille. Nyt olen sanonut sanottavani, en välitä paskaakaan.

O'Sullivan kuitenkin jatkoi painokelvotonta purkaustaan ja toisteli sitä, että Carterilla on ongelmia.

O'Sullivan on voittanut 19:stä viimeksi Carteria vastaan pelaamastaan ottelusta peräti 18. Hän hävisi Carterille viimeksi vuoden 2018 MM-kisoissa, minkä jälkeen O'Sullivan kutsui maanmiestään "Herra vihaiseksi". Carter on puolestaan kritisoinut O'Sullivanin saamaa tähtikohtelua.

– Hän tulee esiin ja puhuu minusta tuolla tavalla roskaa. No arvatkaapa mitä? Hän saa näistä yhden ja voi istua sen päälle, keskisormensa pystyyn nostanut O'Sullivan summasi sunnuntaisen puheenvuoronsa.

O'Sullivan on voittanut kauden molemmat Triple Crown -suurturnaukset, UK Championshipin ja Mastersin, ja on suosikki myös kolmannessa, huhti-toukokuussa pelattavissa MM-kisoissa. Hänellä on kasassa kaikkiaan 23 Triple Crown -titteliä, Carter hakee vielä ensimmäistään.