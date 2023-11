Ronnie O'Sullivan -huuma meni ihon alle – snookertähdeltä suorat sanat suurturnauksessa

Englantilainen O'Sullivan, 47, on kilpaillut kuluvalla kaudella harvakseltaan. Kiirettä on kuitenkin pitänyt, sillä snookerin megatähdestä julkaistiin dokumenttielokuva viikko sitten. Lisäksi O'Sullivan on kertonut keskittyvänsä henkiseen hyvinvointiinsa.