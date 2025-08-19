Snookersuuruuden ura vaakalaudalla – "Kaikki muu on kokeiltu"

Vuoden 2015 snookerin maailmanmestari Stuart Bingham pyrkii saamaan jatkoaikaa uralleen menemällä leikkaukseen.

Vuonna 1995 menestyksekkään ammattilaisuransa aloittaneen Binghamin, 49, heikentynyt näkö on vaikuttanut kielteisesti hänen pelaamiseensa. Bingham, joka parhaimmillaan oli maailmanrankingissa toisena, majailee tätä nykyä listan sijalla 21.

Nyt Bingham on päättänyt mennä silmäleikkaukseen saadakseen lisäaikaa huippu-uralleen. Binghamille tehdään linssileikkaus, jossa silmän oma mykiö korvataan tekomykiöllä.

– Hoidan silmäni kuntoon, Bingham sanoi Mirror-lehden mukaan.

Bingham on aiemminkin kertonut silmäongelmistaa. Vuonna 2023 hän valitteli BBC:n haastattelussa näkönsä heikentyneen.

– Katson lyöntejä ja ne näyttävät hyvältä, mutta menevät silti ohi. Olen kokeillut kaikenlaista, silmälaseja ja piilolinssejä.

Tässä kuussa tehtävä linssileikkaus on Binghamin mukaan viimeinen vaihtoehto.

– Olen tullut siihen pisteeseen, että kaikki muu on kokeiltu. Olen huomannut viimeisten 3–4 kuukauden aikana, että silmäni ovat menneet huonommiksi.

Binghamin vertaa tilannettaan arpakuution heittämiseen.

– Toivottavasti arpakuutio pyörii minulle suotuisasti. Tämä kausi ei ole ollut kovin hyvä. Olen yrittänyt löytää peliäni. Minulla on uusi keppi. Mutta silti pelini ailahtelee. On vaikea saavuttaa itseluottamusta.

Vaikka näön heikkeneminen on vaikuttanut ratkaisevasti Binghamin pelaamiseen, pystyy hän suhtautumaan asiaan myös huumorilla.

– Puhuin Judd Trumpin kanssa siitä (leikkauksesta) ja hän sanoi käyneensä laserleikkauksessa ja totesi, että linssileikkaus on vanhoille ihmisille. Sanoin hänen olevan nenäkäs nuori poika.

Bingham on voittanut urallaan kuusi ranking-turnausta ja ansainnut reilut 4,5 miljoonaa euroa palkintorahoina.