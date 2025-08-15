Ronnie O'Sullivanilta hämmästyttävä voimannäyte – "Eeppinen ottelu"

Snookertähti Ronnie O'Sullivan otti alkukauden makeimman voittonsa torstaina, kun hän kaatoi kovavireisen Kyren Wilsonin erin 6–5 huippurahakkaan Saudi Arabia Masters -turnauksen puolivälierissä.
Jo edellisen kierroksen ottelussa ihmenousun tehnyt O'Sullivan toisti tempun Wilsonia vastaan. Seitsenkertainen maailmanmestari oli häviöllä jo 3–5, mutta hän kampesi vielä voittoon estäen näin neljännen peräkkäisen tappionsa Wilsonille. Häviö oli Wilsonille kauden ensimmäinen.
O'Sullivan nousi tasoihin pistesarjoilla 110 ja 118. Rikkonaisemman päätöserän hän vei pistein 60–16.
– Eeppinen lopetus eeppiselle ottelulle, World Snooker Tour hehkutti Instagramissa.
O'Sullivan totesi taiston jälkeen TNT Sportsille, että hänen mahdollisuuksiaan vähätelleet median ennakkopuheet sytyttivät häntä.
– On selvää, ettei minun voittooni uskottu. Tavallaan tykkään olla siinä asemassa, sillä se antaa minulle sytykettä laittaa vastustaja ahtaalle, O'Sullivan kommentoi.
– Täytän kohta 50 vuotta, ja Kyren pelaa 33-vuotiaana uransa parasta snookeria ja on maailman paras pelaaja, joten tämä on minulle mieletön tulos. Olen todella onnellinen siitä.
O'Sullivan kohtaa välierässä yllättäjä Chris Wakelinin. Myös toisessa semifinaalissa on sensaationimi, kun Elliot Slessor haastaa Neil Robertsonin. Wakelin ja Slessor tavoittelevat Jeddasta uransa selvästi suurinta palkintopottia.
Rahaturnauksen voitosta irtoaa peräti 500 000 punnan eli noin 580 000 euron sekki. Välierät pelataan perjantaina ja finaali lauantaina.