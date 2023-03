Ronnie O'Sullivan lyttäsi snookerpomot ennenkuulumattomalla tavalla – valtaisa syytös kulissitapahtumista: "En pysty siihen enää"

O'Sullivan, 47, linjaa brittiläisen Metron artikkelissa , että "snooker on historiansa huonoimmassa jamassa". World Snooker Tourin (WST) isoimmaksi ongelmaksi hän nostaa rahan – tai tarkemmin sen puutteen.

– He eivät siis ole kaivamassa itseään ulos tästä, mutta ei tässä tarvitse olla Einstein. Laji on luultavasti huonoimmassa jamassaan koskaan. Lajin imago, se on kuin pubiurheilua.