Snookermaailman suurnimi päättää uransa

Hollantilainen snookertuomari Jan Verhaas, 58, päättää huiman uransa kisapöytien äärellä.

Verhaas nousi tuomariksi maailmankiertueelle vuonna 1991. Keväällä 2003 hänet valittiin MM-finaalin tuomariksi ensimmäisenä ei-brittiläisenä henkilönä.

Sittemmin Verhaas sai MM-finaaleja vyölleen viisi lisää. Kahdessa muussa suurturnauksessa Verhaas on tuominnut kahdeksan Masters-loppuottelua ja neljä UK Championship -huipennusta.

– Tällaisen matkan jälkeen, 35 vuotta lajin parissa, ei ole helppoa tehdä lopettamispäätöstä, mutta mielestäni se on oikea päätös, ja olen sinut sen kanssa, Verhaas kommentoi World Snooker Tourin haastattelussa.

– Odotan innolla tulevaa. Kun katson menneisyyteen, näen siellä hienoja muistoja ja saavutuksia.

Jan Verhaas on todennäköisesti snookerhistorian arvostetuin tuomari.2025 Getty Images

Vaikka Verhaas jättää tuomarin tehtävät, hän jatkaa huipputuomarien kouluttajana ja heidän työnjälkensä arvioijana sekä kilpailujohtajana lajin kattojärjestön palkkalistoilla.