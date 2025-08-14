Ronnie O'Sullivanilta tunnustus sensaatiotempun jälkeen: "Niitä ei voi teeskennellä"

Ronnie O'Sullivan tavoittelee edelleen 500 000 punnan voittopottia Jeddassa.
Julkaistu 15 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Ossi Karvonen

ossi.karvonen@mtv.fi

@ossikarvonen

Ronnie O'Sullivan teki sensaationousun 6–5-voittoon kiinalaisesta Chang Bingyusta snookerin Saudi Arabia Masters -turnauksen neljännesvälierissä keskiviikkona. 

Englantilaissuuruus joutui selkä seinää vasten ottelussa maailmanrankingin sijalla 114 olevaa Changia vastaan. O'Sullivan kuitenkin käänsi 2–5-asetelmat päälaelleen neljällä peräkkäisellä erävoitolla. Hän teki nousunsa aikana myös pistesarjat 103 ja 125.

– Olen nyt ymmärtänyt, että olen aiemmin ottanut tämän pelin itsestäänselvyytenä, sillä kun minulla oli vaikeaa, menetin itseluottamukseni ja rentouteni, eikä niitä voi teeskennellä, 49-vuotias O’Sullivan kommentoi World Snooker Tourille ottelun jälkeen. 

– Tänään sain ne ajoittain takaisin, ja muistin, että aiemmin minulla oli tuo tunne usein. Sen ansiosta voitin niin paljon. Nykyään en koe sitä tunnetta tarpeeksi usein, ikääntymisensä tunnustanut seitsenkertainen maailmanmestari jatkoi.

Seuraavaksi O'Sullivan kohtaa alkukauden kaikki seitsemän otteluaan voittaneen Kyren Wilsonin, joka kukisti O'Sullivanin hiljattain Shanghai Mastersin puolivälierissä. 

Huippurahakkaan turnauksen finaali pelataan lauantaina. 

