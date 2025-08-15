Uskomatonta, Ronnie O'Sullivan! Kaksi maksimisarjaa samaan otteluun

Snookerlegenda Ronnie O’Sullivan onnistui kahdessa maksimibreikissä samassa ottelussa, kun hän kaatoi Chris Wakelinin erin 6–3 Saudi Arabia Masters -turnauksen välierässä myöhään perjantaina.

O’Sullivan mätti ensimmäisen 147 pisteen maksimisarjansa seitsemään vuoteen heti ottelun avauserässä. Kyseessä oli hänelle uran 16:s maksimi, eikä mennyt aikaakaan, kun hän hilasi ennätyksen 17:ään.

Seitsenkertainen maailmanmestari nimittäin onnistui täydellisessä sarjassa – 15 punaista, 15 mustaa ja väripallotyhjennys – uudestaan kamppailun 7. erässä. Välissä hän nakutteli myös 142 pinnan sarjan toiseen erään.

– Se oli taianomaista, eikö vain? Hän on nero, TNT Sportsin asiantuntija ja snookerin maailmanmestari Ken Doherty ylisti ensimmäisen maksimin jälkeen.

O’Sullivan varmisti otteluvoiton vielä 134 pisteen sarjalla.

Lue myös: Snookermaailman suurnimi päättää uransa

Joulukuussa 50 vuotta täyttävästä O’Sullivanista tuli myös vanhin maksimin virallisessa ottelussa tehnyt pelaaja.

Kyseessä on vasta toinen kerta snookerhistoriassa, kun pelaaja tekee kaksi maksimia samassa ottelussa. Ensimmäisenä siinä onnistui Jackson Page MM-karsintamatsissa viime keväänä.

O’Sullivan kohtaa turnauksen lauantaisessa finaalissa Neil Robertsonin, joka kukisti Elliot Slessorin 6–3 aiemmin perjantaina. Voittaja saa hulppean 500 000 punnan palkintosekin.