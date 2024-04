Kommentti: Putinin puhdistus on alkanut – Shoigu selvisi vielä varoituslaukauksella

Virallinen syyte on lahjusten vastaanottaminen, joka taitaa Venäjän puolustusministeriössä olla pikemminkin tapa kuin poikkeus. Venäläislähteet epäilevät syytepinkan paisuvan lopulta maanpetokseen.

Sotaa pyörittävässä kenraalikunnassa muutoksia on tapahtunut, mutta julkiset pidätykset ovat olleet yksittäisiä panssarivaunumoottorivarkaita lukuun ottamatta vähissä.

Kremlistä on todettu, että presidentti Putin on tietoinen Ivanovin pidätyksestä. Ei ole kovin kaukaa haettu ajatus, että tietoinen on yksi tapa ilmaista se, että Putin määräsi pidätyksen.