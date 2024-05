Putin tapasi julkisesti Prigozhinin vanhan liittolaisen – ISW: Huono uutinen Shoigulle

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Tulan alueen kuvernöörin Aleksei Djuminin , jolla on tunnettuja yhteyksiä Wagner-palkkasotilasryhmään.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan ei todennäköisesti olekaan sattumaa, että Putin nimenomaan julkisesti tapasi Djuminin 2. toukokuuta.