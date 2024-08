Tutkija: Putin ei uskalla uudistaa armeijaansa, koska pelkää – yksi kenraali alkoi jo näyttää uhalta

Jatkuva pelko liian itsenäisiksi tulevista toimijoista on siivittänyt koko Putinin valtakautta, Lassila sanoo.

Lassila muistuttaa, että Venäjän armeijalla on pitkä historia ja omanarvontuntoa.

Armeija on yleisesti ottaen lojaali Venäjällä, Lassila sanoo. Paitsi sitten kun se ei ole, ja ne kerrat muistetaan Venäjällä pitkään.

– Sanotaanko näin, että epäluottamus Venäjän armeijan ja keskushallinnon välillä kumpuaa pitkältä ajalta. Aina on pieni kysymysmerkki, kenen puolella armeija on ja onko se läpeensä lojaali, Lassila arvioi.

"Toisiaan korville lyövät elementit"

Venäjän armeija on alisuorittanut Ukrainassa, mikä on eittämättä ollut jonkinlainen järkytys Kremlille.

– Tapana on, että Putin pyrkii turvaamaan oman asemansa luottohenkilöiden kautta. Se on tehokas keino halvaannuttaa tietyt vahvat toimijat, Lassila katsoo.

Niitä tuskin on luvassa, koska riskit ovat Putinin näkökulmasta liian suuret. Presidentti haluaa järjestelmän, jossa ei ole vastavoimia.

– Ja korruption rooli Venäjän hallinnossa on voiteleva elementti. Sitä ei suoraan poisteta, hän jatkaa.

Nimityksellä yritetään ratkoa, hapuillen, kaksi ongelmaa: Uudistajalle on tilausta, mutta hänen pitää olla Putinille lojaali.

Belousov on vahvasti Putin-mielinen teknokraatti. Hän haikailee Neuvostoliiton kaltaista valtiojohtoista taloutta.

Näin Venäjä on myös tehnyt, mikä on kriitikoiden mukaan keinotekoisesti ylläpitänyt elintasoa samalla kun armeijan osuus valtion menoista on kasvanut.