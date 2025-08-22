Trump: Seuraavat kaksi viikkoa näyttävät suunnan Venäjän ja Ukrainan neuvotteluissa

Viime päivien diplomatiasta huolimatta Venäjä on jatkanut Ukrainan moukarointia.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan seuraavat kaksi viikkoa näyttävät, mihin suuntaan Venäjän ja Ukrainan väliset neuvottelut etenevät.

Trump puhui asiasta konservatiivikanava Newsmaxin haastattelussa.

– Sen jälkeen meidän on ehkä otettava toisenlainen taktiikka, Trump sanoi kertomatta yksityiskohtia.

Trumpin ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi eivät toistaiseksi ole tuottaneet suuria läpimurtoja.

Viime perjantaina hän tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa, ja maanantaina Trump isännöi Valkoisessa talossa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä ja eurooppalaisia johtajia. Viime päivien diplomatiasta huolimatta Venäjä on jatkanut Ukrainan moukarointia.

Trump sanoi viime vuoden presidentinvaalien aikana toistuvasti, että hän lopettaisi Ukrainan sodan päivässä, mikäli nousisi jälleen presidentiksi.

Zelenskyi: Venäjä yrittää vältellä tapaamista

Ukrainan presidentti Zelenskyi puolestaan sanoi torstai-iltana, että Venäjä yrittää vältellä Venäjän ja Ukrainan johtajien tapaamisen järjestämistä. Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan Venäjä ei halua lopettaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Aiemmin torstaina Zelenskyi sanoi, että Venäjän presidentti Putinin tapaaminen olisi mahdollista sen jälkeen, kun turvatakuista on sovittu.

– Haluamme, että turvatakuista syntyy yhteisymmärrys 7–10 päivän aikana. Tämän yhteisymmärryksen pohjalta pyrimme pitämään kolmikantakokouksen, jossa on mukana Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Zelenskyi sanoi.