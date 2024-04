Ukraina saamassa Yhdysvalloilta pitkän kantaman ohjuksia – ja se kertoo isommasta muutoksesta maailmassa

– Tällä hetkellä rantarata Donin Rostovista Krimille alkaa kohta olemaan valmis, ja heidän huoltonsa ja sotakoneen pyörittäminen on riippuvainen paljon rautateistä ja teistä.

Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa on suhtauduttu aiemmin nihkeästi siihen, että Ukrainalle annettaisiin pitkän kantaman ohjuksia, joilla se voisi hyökätä aiempaa syvemmälle Venäjän maaperälle.

Nyt Yhdysvalloissa ja Euroopassa on Huhtisen mukaan huomattu, että sota on pitkittymässä ja Putinin hallintoon ja Venäjään on alettu suhtautumaan entistä vakavammin ja kriittisemmin.