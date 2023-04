Venäläislehti: Everstin syytetään varastaneen T-90-panssarivaunun moottoreita

Viranomaisten mukaan eversti varasti seitsemän V-92S2 moottoria, jotka oli tarkoitettu T-90-panssarivaunuihin. Kyseistä moottoria voidaan käyttää myös T-72B3-tankeissa, Kommersant kirjoittaa. Moottoreiden yhteisarvo on noin 20,5 miljoonaa ruplaa eli noin 235 000 euroa.

Venäläislehti Kommersant on presidentti Vladimir Putinia lähellä olevan Alisher Usmanovin omistama media.

1:09

Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti kritisoitu. Tankki esimerkiksi näyttää toimivan yksi ja ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki. Video on julkaistu helmikuussa 2023.