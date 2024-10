Kommentti: Max Verstappenin pimeä puoli pakotettiin esiin

Sama näytti jatkuvan tällä kaudella, mutta juhannuksen aikaan ajetun Espanjan GP:n jälkeen kaikki muuttui. Verstappen ei ole napannut voittoakaan viimeiseen kymmeneen kisaan, mikä on hänelle pisin kuiva kausi neljään vuoteen. Samalla suurimmillaan 84 pisteessä käynyt ero McLarenin Lando Norrisiin on kutistunut 47 pisteeseen ennen kauden 4. viimeistä kisaa.

Nyt Verstappen tuntee taas painetta. Se nähtiin Austinissa reilu viikko siten, mutta ennen kaikkea Meksikossa viime sunnuntaina. Kaudelta 2021 tutut syöksyliikkeet palasivat hollantilaisen repertoaariin. Nyt vastustajana on Hamiltonia lähes 15 vuotta nuorempi toinen brittikuski Norris.

Sen perusteella, mitä Verstappen on tehnyt ja sanonut F1-urallaan, ja varsinkin silloin, kun häntä on ahdistettu kärkitaistossa, en olisi Wolffin tavoin noin varma tulevaisuuden ajolinjoista.

– Viime viikolla tuo oli ok, tällä viikolla tuli 20 sekunnin rangaistus. Se on, mitä on. Jatkan kilvanajoa, Verstappen tokaisi itse sunnuntain päätteeksi.