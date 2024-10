Häikäilemätöntä touhua, Max Verstappen! Iso rangaistus tuli – MTV seuraa Meksikon GP:tä

Kierros 17/71, tilanne:

Kierros 16/71 : Kotiyleisön suosikki Pérez on noussut 18. ruudusta 11:nneksi. Hän on ollut tutkinnassa mahdollisesta lähtöruudukon ulkopuolelta starttaamisesta, mutta sen osalta ei olla saatu vielä lisätietoa.

Kello 21.48: 13. ruudusta starttaavalla Fernando Alonsolla on komeanumeroinen juhlaviikonloppu – F1-uran 400:s GP. Alonso on kisamäärässä kaikkien aikojen ykkönen, toisena on Suomen viimeisin F1-mestari Kimi Räikkönen 353 GP:llä.

Kello 21.35: Kautta on jäljellä tämä kisa mukaan lukien viisi osakilpailua, ja Verstappen johtaa MM-sarjaa 57 pisteellä ennen Norrisia. Jännitettävää siis vielä piisaa. Sitä on yhtä lailla myös valmistajien MM-taistossa, jossa McLaren on keulilla. Red Bull on 40 pistettä ja Ferrari 48 pinnaa "Mäkin" perässä.