F1-liveseuranta, USA:n GP: Rytiseekö avausmutkassa? Max Verstappen lähtee haastamaan Lando Norrisia

Seuranta, Yhdysvaltain GP:

Kello 21.37: Kautensa upeasti aloittanut Verstappen on voittanut tällä kaudella seitsemän osakilpailua, mutta hollantilainen on jäänyt voitoitta nyt jo kahdeksassa kisassa perättäin. Miten käyt tänään? Sen seuraavat kaksi tuntia meille näyttävät.

Kello 21.33: Paalupaikka on Norrisille kauden kuudes. Vain Max Verstappen on vallannut ykkösruudun tällä kaudella Norrisia useammin. Verstappen on ajanut paalulle kahdeksan kertaa.