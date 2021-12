F1-lehdistökatsaus: Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin taistelu sai järjettömiä piirteitä – kritiikkiä lentää FIA:n suuntaan

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kritiikkiä radasta

Yksi iso sota

– Saudi-Arabian GP jää historiaan yhtenä merkittävämpänä kisana, mitä F1:ssä on koskaan nähnyt. Sen myötä mestaruustaistoon saadaan hyvin dramaattinen huipennus. Molemmat, Hamilton ja Verstappen joutuvat yhä etsimään sitä, että miten he käsittelevät toisiaan radalla, BBC:n Andrew Benson tiivisti kolumnikirjoituksessaan.

– Hamilton totesi, että tämä jätkä on aivan ”v***n hullu”. Hän viittasi siihen, miten vaaralliseksi koko touhu meni, The Sunin Ben Hunt huomioi.

Yksi iso sekasotku

– Virhe ei ole se, että keskustelut tuodaan seuraajille julki. Virhe on se, että tuollaisia keskusteluja ylipäätänsä käydään, C Moren F1-asiantuntija Ossi Oikarinen kritisoi.

– Kriittisillä hetkillä pitäisi olla absoluuttisen selvää, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Nyt näin ei ole. F1:ssä on menty siihen, että jokainen tilanne on erilainen ja jokaisesta tilanteesta voidaan antaa erilaisia tuomioita. Lopputulos on yksi iso sekasotku, The Racen Mark Hughes kommentoi.