F1-lehdistökatsaus: Max Verstappenille “varastettu” MM-titteli – dramaattisessa ratkaisussa yksi hyvin kitkerä fakta

Menikö oikein vai ei?

– Harris edusti Manchester Cityä heidän UEFA-taloussotkujupakassaan. City-fanille, mitä hän on, tapauksen voitto oli kuin se, että City olisi ottanut lisäajan loppuhetkillä vierasvoiton. Sunnuntain lopputulema tuntui varmasti siltä, kuinka City olisi hävinnyt lisäajalla, paitsiomaalilla Old Traffordilla, Unitedin keskushyökkääjän iskiessä maalin samalla, kun tuomari oli tajuton, koska hänet oli kaadettu nauhoja sitoessa, katsoessaan väärään suuntaan. Sitten hän herää, antaa maalin ja puhaltaa välittömästi loppuvihellyksen, Dailymailin Martin Samuel maalaili.

– Verstappen voitti kisan ja mestaruuden. Hullua, kyllä. Jännittävää, kyllä. Dramaattista, kyllä. Eli niin, kuten urheilukilpailun pitäisi aina ihanteellisessa tilanteessa päättyä? Epäilemättä. Mutta reilua? Loogista? Kohtuullista? Sitä vastaan on vaikea taistella, vaikka saman huoneen toisessa päässä lakimies katsoisi sinua tiukasti silmiin, Dailymailin Samuel kertasi, jatkaen kovalla väitteellä:

– Tuo oli varastettu titteli. Varkaina toimivat tuomarit ja kilpailujohto – kaiken draamatarpeen keskellä. Ei Red Bull tehnyt mitään väärää. Tai Verstappen. Hän vain ei ollut päivän kuski. Kyse oli siitä, että kuka on juuri tuona päivänä, sunnuntaina, paras. Jos siis kaikki menee reilusti.

Yksi mies tikunnokassa

– Emme voi enää katsoa show’ta, missä tallit huutavat kilpailujohdon suuntaan, missä yksi jos toinen yrittää tulla väliin ja missä kaikkea liioitellaan. Ei voi mennä niin, että kilpailun johtaja on koko ajan selittämässä kavereille, jotka vain huutavat hänen kuulokkeissaan. Lopettakaa nyt tuo, hyvänen aika sentään. Surkea spektaakkeli muuten erinomaisen spektaakkelin sisällä, Corriere della Seran Giorgio Terruzzi mietti.

– Ainoa juttu, mikä iskee pahasti silmään, on se, että tuomaripäätöksistä puuttuu johdonmukaisuutta, minardi.it:lle kirjoittava Gian Carlo Minardi jatkoi aiheesta, kääntäen ison kuvan puolelle.

– Michael Masin asema on uhattuna. Heti kun FIA:n uusi presidentti valitaan, kilpailujohtajan titteli on liipaisimella, Hunt uutisoi.

Mestari, joka kunnioitti tulosta

– Aina tulee olemaan niitä, jotka pitävät Hamiltonia todellisena voittajana. Ja aina on niitä, jotka pitävät kilpailun tulosta ainoana pyhänä tuomiona. Tuo oli hämmentävä ja kiihkeä viimeinen kisa. Yksinäinen Hamilton, joka oli jälleen talliaan parempi. Ja Red Bull, joka ei lannistunut. Lopulta heidät palkittiin, Corriere della Seran Terruzzi huomioi.

– Hamilton, hän ansaitsisi tittelin samalla tavalla! Hän antoi uskomattoman opetuksen siitä, miten joku voi toimia, vaikka häviää mestaruuden, joka on näpeissä aina viimeiselle kierrokselle asti. Häviö sattuu aivan helvetisti, mutta silti hän halasi voittajaa ja kunnioitti tätä ennen kuin nousi palkintokorokkeelle, samaisen lehden Daniele Sparisci lisäsi perään.

– Max on noussut suurten joukkoon. Lewis on yhä legenda, niin radalla kuin sen ulkopuolella, La Gazzetta dello Sportin Gianluca Gasparini tiivisti.

Kunnioittaen kiitos

– Räikkönen on luonut omanlaisensa kultin tuomalla tarkoituksella karismaansa esille. Ferrarin kannalta on varmaan raikasta ajatella, että juuri Räikkönen on heidän viimeisin maailmanmestaruuskuljettajansa. Eli kaveri, joka tuli ja nousi kahden viimeisen kisan aikana tulokaskuski Hamiltonin edelle, Dailymailin Jonathan McEvoy muisteli kauden 2007 huipennusta.