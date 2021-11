Kommentti: Lewis Hamilton katsoi Max Verstappenin bluffin – hollantilaisen sanat Valtteri Bottakselle ovat täysin ristiriidassa hänen tekojensa kanssa

– Jos katsoo sitä, miten lähellä autot olivat toisiaan mutkan lakipistettä kohti ajaessaan, missä mutkan lakipiste on ja minkälainen mutka on, sekä sitä, että molemmat autot ajautuivat ulos radalta eikä kumpikaan menettänyt sijoitusta tai mitään vastaavaa, tämä oli ehkä se yleinen näkemys, Masi pyöritteli.

Eri kuskit, eri säännöt

C Moren asiantuntija Ossi Oikarinen pohti, että mikäli tällaiset tilanteet eivät johda seuraamuksiin, miten kukaan voi enää ohittaa ketään. Jos hyväksyy sen, mitä Verstappen teki, on turha valittaa siitä, että avattava takasiipi tekisi kilvanajosta jotenkin keinotekoista.

F1-seuraajien keskuudessa on elänyt jo pitkään käsitys, jonka mukaan Hamiltonilla on eri säännöt kuin muilla. Tästä eteenpäin on syytä muistaa, että niin on Verstappenillakin. Enää ei tarvitse edes yrittää väittää, että kärjessä, keskikastissa ja jonon hännillä ajavia kuljettajia kohdeltaisiin muka keskenään samalla tavalla.