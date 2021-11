Kommentti: F1-tuomariston ratkaisu oli ainoa oikea, mutta se tuli lajin kannalta liian myöhään – Kekkosen kuuluisa sutkautus alleviivaa keskeistä ongelmaa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Tässä tuomaristo on täysin oikeassa.

Verstappenin auton onboard-kuvista ei näkynyt mitään sellaista, mikä ei olisi käynyt selväksi jo sunnuntaina saatavilla olleista kuvakulmista. Verstappen ajoi mutkaan liian lujaa, koska tiesi, ettei hänellä ole tilanteessa mitään menetettävää. Jos he olisivat Hamiltonin kanssa kolaroineet, Verstappen olisi saanut pitää 21 pisteen MM-johtonsa.

Uskomatonta vain on, että tuomaristolla kesti lähes 24 tuntia tulla tähän johtopäätökseen.

Johdonmukaisuutta väärässä paikassa

Se, että Mercedekseltä evättiin oikeus uudelleenkäsittelyyn, osoittaa että tuomaristo toimi asiassa johdonmukaisesti ja teki päätöksensä täysin sääntökirjan mukaisesti. Valitettavasti alkuperäisestä päätöksestä, Verstappenin tutkimatta jättämisestä, ei voi sanoa samaa, ja tämä on lajin kannalta täysin kestämätöntä.

Kun Mercedes pyysi asian uudelleenkäsittelyä, heille kuittailtiin armottomasti siitä, että he olivat Hamiltonin aika-ajohylkäyksen jälkeen julistaneet sosiaalisen median tileillään haluavansa voittaa maailmanmestaruudet radalla. Mutta juuri niinhän Mercedes toimi tehdessään Verstappen-tapauksesta uudelleenkäsittelypyynnön; he halusivat saada loppukauden ajaksi varmistuksen siitä, millä tavalla saa ajaa ja millä tavalla ei. Ilman tätä tietoa on mahdotonta voittaa.