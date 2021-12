Entinen F1-kuski syyttää Max Verstappenia likaisesta pelistä – "Eivät ole enää niin tyhmiä, että kävelisivät pikkutakeissa ja joisivat shampanjaa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Formula ykkösten kausi on huipentumassa tulevana viikonloppuna Abu Dhabin GP:llä. Kuljettajien mestaruustaisto on erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa, kun Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton ovat tasapisteissä ennen viimeistä kisaviikonloppua.

– Toisin sanoen, tee se niin, että olet se, joka on Hamiltonin takana seuraavalla tarkastusviivalla. Silloin sinulla on DRS käytössä seuraavalla suoralla ja voit ohittaa hänet uudestaan. He onnistuivat pysymään vierekkäin kisan loppuun saakka, mutta selvä suuntaus on jo olemassa. Temppulaatikkoa käyttävä jonglööri ei ole Hamilton, Danner jatkoi.