Toto Wolff paljasti: mitättömän pienet marginaalit johtivat Lewis Hamiltonin rangaistukseen – "On uskomatonta, mitä tapahtui"

– On uskomatonta, mitä tapahtui. Kunnioitan tuomaristoa. Tällaisessa tilanteessa ei ole helppo tehdä päätöstä, kun maailmanmestaruudet ovat pelissä. Tuomareiden täytyy tarkastella vain tätä kyseistä asiaa, ei isompaa kuvaa.

– Luulimme tilanteen olevan ok, koska takasiipi oli vaurioitunut. Se oli sääntöjen mukainen keskeltä ja vasemmasta reunasta, mutta oikea reuna ei ollut, ja tämä vaikutti suorituskykyymme itse asiassa heikentävästi, Wolff väittää.

– Ajattelimme, että kun ottaa nämä kaikki asiat huomioon, meille sanottaisiin, että takasiivessä on vaurio ja siksi meidän ei katsota rikkoneen sääntöjä.

Todellisuus on F1:ssä hyvin usein toinen. Jos on syyllistynyt tekniseen rikkomukseen, silloin on yleensä vaikeuksissa, vaikka taustalla olisi minkälaisia lieventäviä asianhaaroja.