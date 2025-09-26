Suomalaistähti Aleksander Barkovin vakavalta näyttänyt loukkaantuminen herättää väkisin kysymyksen: Onko kolmet peräkkäiset Stanley Cupin finaalit pelanneen Panthers-ryhmän fyysinen sietokyky tullut täyteen? MTV Urheilun Ossi Karvonen pohtii.

Barkov, 30, loukkaantui Suomen aikaa torstai-iltana, kun Panthers järjesti ensimmäiset jääharjoitukset kokeneille pelaajilleen. Vamman yksityiskohdista ja vakavuudesta ei ole vielä vahvistettua tietoa, mutta suomalaistähden avustaminen tuettuna ulos kaukalosta on kaksinkertaisen mestarijoukkueen kannalta pelottava näky.

Lisäksi pohjilla oli jo tieto siitä, että viime vuosina useista kolhuista kärsinyt Matthew Tkachuk on sivussa jopa joulukuulle saakka.

Panthers on kesän sopimusonnistumisten jälkeen edelleen yksi NHL:n mestarisuosikeista alkavalla kaudella, mutta Barkov-iskun jälkeen on pohdittava: Pysyykö se fyysisesti kasassa?

Juttu jatkuu videon alla.

1:51 Stanley Cupin taas Suomeen kesällä 2025 tuonut Aleksander Barkov myöntää treeni-innon laimenneen ensimmäisen NHL-mestaruuden jälkeen.

Esimerkiksi Barkov on pelannut kolmen edellisen kauden aikana yhteensä 208 runkosarjaottelua ja Panthersin kaikki 68 playoff-peliä, joissa vaatimustaso on armoton. Yhteensä tämä tekee 276 ottelua. Siitä, oliko tällä kuormalla vaikutusta torstaina tulleeseen vammaan, ei ole ainakaan vielä mitään tietoa, mutta se on fakta, että Barkovin kroppa on ottanut vastaan lähes runkosarjan verran kovia pudotuspeliotteluja reilun kahden kalenterivuoden aikana. Ja tämä tulee niin sanotun peruskuorman päälle.

Barkovin lisäksi Panthersin nykyryhmästä löytyy yhdeksän muuta kolme finaalivuotta pelannutta miestä: Maalivahti Sergei Bobrovski, puolustajat Aaron Ekblad ja Gustav Forsling sekä hyökkääjät Sam Bennett, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Sam Reinhart, Tkachuk ja Carter Verhaeghe. Listan nimistä Forslingin ja Reinhartin kolmen kauden NHL-ottelusaldo on 309, Luostarisen 307 ja Verhaeghen 306. Jos Panthers olisi pelannut vain runkosarjassa, otteluja olisi maksimissaan 246, mikä alleviivaa näiden tähtien kuormaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Florida Panthers on joukkuerakentamisen mallitapaus nyky-NHL:ssä, mutta ei sekään kestä lukuisten tähti- ja runkopelaajien pitkiä poissaoloja. Panthersin seurajohdon lisäksi Barkovin kunto kiinnostaa Suomessa, sillä Leijonilla on ensi helmikuussa edessä kaikkien aikojen kiekkoturnaukseksi hehkutetut talviolympialaiset Milanossa.