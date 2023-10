Miro Heiskasesta raaka näkemys: "Liian suomalainen" – NHL:ssä saadaan pidätellä hengitystä

Viime kaudella Stanley Cupia juhli Vegas Golden Knights, pistepörssin voitti Edmonton Oilersin Connor McDavid kolmannen kerran peräkkäin (153 pistettä) ja suomalaispelaajista tehokkain oli Colorado Avalanchen Mikko Rantanen (105).

Miten käy kaudella 2023–2024? Alla MTV Urheilun toimittajien näkemyksiä viiteen kohtaan.

Miro Heiskanen voittaa parhaan puolustajan Norris Trophy -palkinnon ensimmäisenä suomalaisena

0:37 Dallas Starsin suomalaisyhteisö nauttii yhdessäolosta – Miro Heiskanen paljastaa, missä tilanteessa suomalaiskavereista on erityisesti iloa: "Tuo turvaa."

Ossi Karvonen: Kanadasta kajahtaa! Vancouver Canucks parantaa sekavasta viime kaudesta, ja joukkueen ykköspakki Quinn Hughes nostaa profiiliaan entisestään. Yli pinna per ottelu -kausi 23-vuotiaalle yhdysvaltalaiselle ja uran ensimmäinen Norris kouraan, sillä tehopisteet ovat tämän(kin) palkinnon tärkein mittari.

Matti Nyrhinen: Hienoahan se olisi, mutta Heiskanen taitaa olla liian suomalainen. Ja tällä tarkoitan tietenkin perisuomalaista tunnollisuutta, jossa Heiskanen välittää, mitä omassa päässä tapahtuu. Norris Trophy (kuten lähes joka sarjan parhaan puolustajan palkinto) jaetaan puolustajalle, joka tuottaa eniten hyökkäyspäässä. Heiskanen tuottaa, mutta ei tee sitä niin ronskisti oman pään kustannuksella kuin esimerkiksi Erik Karlsson viime kaudella. EK65:ltä ei puolustuspeliä kukaan odottanut saatika vaatinut, välihyökkääjän roolissa se ei ole niin tärkeää. Toki, jos Heiskanen tuolla moraalilla räiskii parikymmentä pistettä enemmän kuin viime kaudella, ei pystiä voi antaa kenellekään muulle.

Jere Hultin: Pitää paikkansa. Pistetehtailulla tämä palkinto pääosin ratkotaan. Viime kauden monsterisaldo lupaili jo hyvää. Heiskasen perusillan taso on niin kova, että ilman loukkaantumisia on tällä(kin) kaudella sarjan parhaita pelipaikallaan.

Ilari Savonen: Ei voita vielä, vaikka Heiskanen saattaisi ollakin NHL:n paras puolustaja. Pinnat ratkaisevat ja Norris menee tehokkaimmalle ylivoimapuolustajalle. Edmonton Oilersin Evan Bouchard ja New York Rangersin Adam Fox ovat tässä vahvasti tapetilla.

Tuomas Hämäläinen: Heiskanen on armoitetun graniittista NHL-puolustajaeliittiä, mutta suomalaisen tehopaunatehtailusäihke ei Norrisiin silti aivan riitä. Cale Makarilla jäi viime kaudella rapia neljännes sesongista pelaamatta, mutta Colorado Avalanchen kanadalaisnikkarin tuotantolinja jatkoi ja jatkaa hohkaamistaan. Yli pinnan per peli naputteleva miekkonen on enemmän kuin lähellä palata NHL:n parhaan puolustajan tittelin haltijaksi vuoden tauon jälkeen.

Liigan uusi ihmepoika Connor Bedard rikkoo 40 maalin ja/tai 80 pisteen rajan

Karvonen: Kyllä ja kyllä. 40 maaliin on yltänyt edellisenä tulokkaana Auston Matthews kaudella 2016–2017 ja 80 pisteeseen Mathew Barzal sesongilla 2017–2018. Suurimmaksi lahjakkuudeksi sitten Connor McDavidin hehkutetulla Bedardilla on tähän kyvyt ja tarpeeksi (mutta ei missään nimessä liikaa) hyviä pelimiehiä ympärillään. Vastuuta uudelleenrakennuksen kourissa olevassa Blackhawkissa on luvassa runsaasti.

Nyrhinen: Odotusmittarit hakkaavat punaisella jo ennen kuin Bedard on pelannut peliäkään NHL:ssä. Hänen laukauksensa odotetaan villeimmissä puheissa jopa mullistavan koko lajin. Jäitä hattuun. Bedard VOI rikkoa 40 maalin rajan, mutta sitä ei pidä häneltä odottaa. Chicago on kehno, toki Bedardin ketjuun riittää laatua, samoin ylivoimalle. Alkukausi näyttää paljon, jos homma lähtee oikeaan suuntaan, mitä vain voi tapahtua. Annetaan nyt pojan ensin aloittaa pelaaminen.

Hultin: En usko. Todella mielenkiintoista seurata, miten koko sarjan seuraavaksi supertähdeksi budjetoitu talentti iskee kaukaloon. Suhtaudun NHL-sisääntuloon kuitenkin suomalaishenkisellä maltilla. Lyödään tähän ennusteena uskomattoman laukauksen turvin 25 maalia.

Savonen: Ei riko. Bedard tekee 30 maalia, mikä on tulokkaalle erittäin kunnioitettava saavutus. Bedard kärsii Chicago Blackhawksin surkeudesta. Taylor Hall auttaa vähän, muuten on hiljaista.

Hämäläinen: Kehotus nakata viileää myssyihin on ymmärrettävä. Kyse on nuoresta pojasta. Mutta kyse on erittäin harvinaislaatuisesta sellaisesta. Lakit polttelevat Bedardin osalta jo niin kuumina, ettei pari jääpalasta tee talvea. Ja ollaan rehellisiä: me kaikki nautimme, kun saamme naulata katseemme uuteen poikkeustaikuriin hengitystä pidätellen, mitä sieltä oikein tulee. Bedardin taito- ja ominaisuuskapasiteetilla 30 maalia ja 70 tehotäppää ovat heikommassakin poppoossa jo tulokassesongilla haarukassa, mutta olenko tylsä todennäköisyystuomas todetessani loppuun, että prosentit ovat sen puolella, että lukemista 40 ja 80 Bedard napsun jää?

Kauden kiinnostavin suomalaispelaaja on…

1:18 Katso tästä NHL:n suomalaiset palkkakuninkaat kaudella 2023–24.

Karvonen: Kaapo Kakko hyppää vihdoin uudelle tasolle, ja isosti! Viime kauden henkilökohtaiset ennätykset 18 maalia ja 40 tehopistettä jäävät selvästi taakse, kun 22-vuotias Kakko raivaa itselleen ison roolin nimekkään New York Rangersin hyökkäyksessä.

Nyrhinen: Patrik Laine. Keväällä jo kokeiltiin, nyt mennään tosissaan sentterinä. Tärkein ensin: nyt pitää pysyä ehjänä. Laine on pelannut NHL:ssä kuusi kautta, kolmella ensimmäisellä hän pelasi lähes kaikki pelit, mutta sen jälkeen ottelumäärät ovat 46, 56, 55 – eikä pudotuspelejä päälle. Kun tärkein on hoidettu, voidaan alkaa odottaa tehoja. Laine pääsee keskikaistalta käyttämään pienelle huomiolle jäänyttä syöttötaitoaan, ja kuuluisaa laukaustaan. Hyökkäyspäähän odotukset ovat erittäin korkealla, mutta toisessa päässä tilanne on haastava. Laineesta ei ole "Sasha" Barkoviksi, joten laitureilla täytyy olla puolustusvalmiutta, samoin kykyä aloittaa. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että Laine on oman pohdiskelunsa myötä valmis kääntämään urallaan uuden sivun, ja haastamaan itseään. Paljon hyvää voi tapahtua, mutta joukkue ei saa luovuttaa taistelua pudotuspelipaikasta ennen vuodenvaihdetta, kuten teki viime vuonna.

Hultin: Kaapo Kakko. Kesän 2019 kakkosvaraus aloittaa jo viidennen kautensa Rangersissa. Viime sesongilla ylsi 40 pojoon, nyt hyvät otteet treenipeleissä ovat nostattaneet odotuksia Pohjois-Amerikassa. Seurantaan.

Savonen: Patrik Laine. Ooksää ny sentteri vai mikä homma? Laine on pelipaikkaveivailuiden lisäksi melkoisen sekamelskan keskellä. Kohu-Babcock lähti ja parempaa tulosta pitäisi tulla, mutta tuleeko? Laine seuran kasvokuvana, GM Jarmo Kekäläinen ja koko Blue Jackets ovat erittäin tiukan syynin kohteina.

Hämäläinen: Kyllä se on Patrik Laine. Olemme kaikki pitäneet miestä laitahyökkääjänä, mutta olemme olleet väärässä, sillä tsadam, tämä peluri on sentteri. Columbus Blue Jacketsissa ja Patrik Laineen uralla mitä vain voi tapahtua. "Tesoman tykki" on uuden äärellä ja huokuu draivia olla joukkueelleen aiempaa voittavampi pelaaja. Aiemmille kausille tyypilliset pitkät mitäänsanomattomat kaudet jäävät vähemmälle. Keskikaistalla Laine pääsee ja samalla joutuu enemmän pelin sisälle – olemaan (kirjaimellisestikin) aktiivisemmin keskiössä. Silloinkin kun pisteitä ei tule, peliote säilyy paremmin, ja se tekee tamperelaiselle hyvää.

Vegas Golden Knights on liigan uusi suunnannäyttäjä ja rynnii taas mestariksi

4:15 Vegas Golden Knights juhli kauden 2022–23 Stanley Cup -mestaruutta.

Karvonen: Vegas on kova, ja ehdokkaita on muitakin, mutta nyt on Carolinan vuoro. Täsmähankinnat muutenkin loistavaan runkoon ja kiukku viime kaudesta potkivat Hurricanesin mestariksi.

Nyrhinen: Tuskin Vegasiin sentään dynastiaa on rakentumassa. Vielä viime keväänä päti tuttu lainalaisuus: superyksilöt ja heidän joukkueensa loistavat runkosarjassa, tiiviit ryhmät pudotuspeleissä. Mestaruuden jälkeen olennaista on vain hankkiutua pudotuspeleihin ja laittaa peli kevääksi kuntoon. Vegasin kohdalla on kysymysmerkkejä mestaruudesta huolimatta, esimerkkinä loistavan kevään pelannut maalivahti Adin Hill. Kaiken järjen mukaan Vegas ei ole lännessä edes konferenssifinaaleissa, vaan Colorado ja Dallas ratkovat läntisen finalistin. Vai sittenkin Edmonton?

Hultin: Näyttävät Stanley Cup -sormukset julkaistiin hiljattain. Niiden ihailussa riittää Vegasissa tekemistä. Vitsit sikseen, en usko back to backiin, vaan sanotaan, että tänä vuonna pidemmän kesän saaneet denveriläiskiekkoilijat tulevat vahvana takaisin. Colorado Avalanche siis voittaa.

Savonen: Golden Knights palautti koon kunniaan, mutta muuten suunnannäyttäminen jää vähemmälle. Vegasin pojilla riittää ihan tarpeeksi haastetta jo lännen mittelöissä. Juhlat jatkuvat kasinolla, mutta ei mestaruusjuhlien merkeissä.

Hämäläinen: Kasinolla saadaan lyödä jokereita pöytään, jotta he tällaisen tempun taikoisivat. Vaikka Vegasin ritarit ovatkin kultaisia, pyttyä he eivät toisena perättäisenä seosonkina nostele. Dallasilaisella kiekkotaivaalla välkkyvät sen sijaan tähdet, ja prosessi on vahvalla rungolla valmis vielä piirun pidemmälle.

Seattle Kraken oli viime kauden sensaatio. Nyt yllättäjäksi nousee…

Karvonen: Tähän kaksinapainen vastaus – Ottawa Senators palaa vihdoin pudotuspeleihin ja painaa siellä pitkälle. Ja toinen valinta tähän kategoriaan on Senatorsin suomalaisvahti Joonas Korpisalo. Iso sopimus vaatii isoja tekoja, ja niitä nähdään 29-vuotiaalta torjujalta.

Nyrhinen: Pittsburgh Penguins. Kyllä, Penguins voi olla sensaatio, eikä se ole edes vaikeaa, kun vertaa tarpeeksi läheiseen historiaan. Viime kaudella näytti, että takavuosien power house ratsastaa Sidney Crosbyn johdolla auringonlaskuun. Kun uusi kansikuvapoikakin on jo matkalla parrasvaloihin, Crosby, Jevgeni Malkin, Kris Letang ja Erik Karlsson pistävät vielä kerran kaiken peliin ja näyttävät mitä voittaminen on. Crosby tiputti jo harjoituskaudella hanskansa ja paljasti rystysensä: nyt mennään, neljättä sormusta sormeen.

Hultin: Buffalo Sabres. 12 kautta ilman pudotuspelejä. Viimeksi jäi pisteen päähän. Joukkue lunastaa vihdoin odotuksia. Nuori tähtipotentiaali muuttuu playoff-paikaksi.

Savonen: Tämän kauden yllättäjäsensaatio on Nashville Predators, joka hurmaa uuden päävalmentajansa Andrew Brunetten ja tulevan Vezina-voittajan Juuse Saroksen johdolla.

Hämäläinen: Juuso Välimäen ja Matias Maccellin sinivalkoedustama Arizona Coyotes. Kojootit ovat ulvoneet riittävän pitkään alakuloisen vaimealla nuotilla, ja on tämän paljon parjatun altavastaajaorkesterin vuoro yllättää. Näen joukkueessa piilopotentiaalia, joka pääsee esiin. Kun kukaan ei odota mitään, pikkumökissä kotipelaava Coyotes pitää hauskaa ja pystyy rennolla yhteen puhaltavalla otteellaan kairaamaan pudotuspeleihin.