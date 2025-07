NHL:ssä jysähti – tähtipelaajakin aivan äimänä: "Voi luoja, se tapahtuu!"

Florida Panthersin tuoreet sopimusuutiset tuntuivat yllättäneen jopa joukkueen tähtipelaajat.

Panthersin GM Bill Zito teki taikojaan maanantaina, kun hän sai puolustaja Aaron Ekbladin ja veteraanihyökkääjä Brad Marchandin nimet pitkiin sopimuspapereihin.

Aiemmin hän oli jo sopinut kahdeksan vuoden jatkosta Sam Bennettin kanssa. Näin Panthers sai kiinnitettyä kaikki sopimuksettomat mestaritähtensä, vaikkei tämän pitänyt olla mahdollista.

Muun muassa Panthersin tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk fiilisteli tätä sosiaalisessa mediassa.

– Voi luoja, se tapahtuu! Tkachuk kirjoitti Instagramin Tarinat-osiossa, kun ensitiedot Marchandin mahdollisesta jatkosopimuksesta tulivat julki.

Tämän jälkeen Tkachuk julkaisi lomakuvan itsestään ja Marchandista.

Myös Bennett osallistui someherkutteluun.

– Olemme vasta päässeet vauhtiin, hän kirjoitti Ekblad-kuvan yhteyteen.

– Omat koirat on pidettävä mukana, Bennett rustasi vapaasti suomennettuna Marchandiin liittyen.

Zito solmi Bennettin, Ekbladin ja Marchandin kanssa odotettua pidempiä, mutta keskipalkaltaan selvästi markkina-arvon alle meneviä sopimuksia.

Hän teki selkoa suunnitelmastaan NHL:n varaustilaisuuden jälkeen viime lauantaina.

– Meillä on suunnitelma B ja C, mutta haluan ajatella, ja ehkä toiveeni on se, että meillä on tarjota tarpeeksi, jotta kaverit haluavat jäädä. He saavat olla osa tätä, heitä kohdellaan reilusti, he saavat olla onnellisia, ja että se olisi kaikkein tärkeintä, Zito kommentoi Panthersin julkaisemalla pressivideolla.