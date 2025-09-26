Florida Panthersin organisaation sisällä on vahvistunut huoli Aleksander Barkovin tuoreesta loukkaantumisesta.
Jääkiekkosivusto Elite Prospectsin sisällöntuottaja Cam Robinson kertoo lähteisiinsä nojaten, että Floridassa pelätään Barkovin vamman sisältävän vakavana tunnetun ACL-vamman, eli polven eturistisiteen repeämän.
Seura itse ei ole antanut lisätietoa Barkovin vamman laadusta tai vakavuudesta.
Panthers järjesti Suomen aikaa torstai-iltana ensimmäiset harjoitukset kokeneille pelaajilleen. Harjoitukset saivat karun lopun, kun pitkään jään pinnassa ollut Barkov talutettiin pukuhuoneeseen tämän kykenemättä lainkaan varaamaan painoa jalalleen.