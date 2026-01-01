Polvivammaa kuntouttava Florida Panthersin suomalaistähti Aleksander Barkov on päässyt palaamaan jäälle.
Barkovin polven ristiside ja sisempi sivuside menivät poikki ennen kauden alkua syyskuussa. Viime kuukaudet Barkov onkin kuntouttanut polveaan uutterasti.
Nyt Barkovin kuntoutuksen tilanteesta on saatu uutta tietoa. The Hockey News Floridan mukaan Barkov on saanut lääkäreiltä luvan omatoimiselle jääharjoittelulle ja suomalaistähti onkin jo joulukuun aikana käynyt useamman kerran jäällä luistelemassa.
Ilahduttavasta päivityksestä huolimatta Barkovin tie takaisin pelikuntoon on vielä kovan ja pitkän työn päässä. Yleisimpien arvioiden mukaan Barkov voidaan nähdä kaukalossa huhti-kesäkuussa.