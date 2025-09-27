Jääkiekon NHL:n suomalaistähti Aleksander Barkovilta voi jäädä tällä kaudella loukkaantumisen vuoksi koko NHL:n runkosarja väliin. Asiasta kerrotaan NHL:n verkkosivuilla.
Barkov loukkaantui Floridan harjoituksissa torstaina, kun hän kolaroi jäällä puolustaja Niko Mikkolan kanssa.
Florida Panthers kertoo, että joukkueen kapteenille tehtiin perjantaina onnistuneesti polvileikkaus. Tämänkaltaisissa loukkaantumisissa toipumisajan odotetaan olevan 7–9 kuukautta. Barkovin vointia on määrä arvioida uudelleen ajan mittaan.
Toipumisajan pituuden vuoksi on todennäköistä, että Barkovilta jää väliin koko alkava runkosarja. Hän ei todennäköisesti pelaa myöskään Milano-Cortinan talviolympialaisissa helmikuussa.
Barkov oli viime kaudella Panthersin sisäisen pistepörssin kakkonen. Hän kirjautti runkosarjan aikana 67 ottelusta yhteensä 71 tehopistettä (20 maalia ja 51 syöttöä). Barkov palkittiin myös liigan parhaana puolustavana hyökkääjänä, jo kolmatta kertaa urallaan.
Pudotuspeleissä Barkov teki kuusi maalia ja antoi 16 maaliin johtanutta syöttöä.
"Barky ei ole korvattavissa"
Floridan päävalmentaja Paul Maurice kuvaili Barkovin poissaolon jättävän aukon joukkueeseen. Hän antoi myös ymmärtää, että Barkovin luistimia on vaikea täyttää.
Maurice arvioi, että joukkueesta nousee ehkä nyt esille muita pelaajia, kun suomalaistähti toipuu polvileikkauksestaan.
Panthers-kollega Anton Lundellin mukaan Barkovin poissaolo vaatii toimia muulta joukkueelta.
– Rehellisesti sanottuna se oli mielestäni aika rankkaa koko joukkueelle, Lundell kuvaili Barkovin loukkaantumista.
– On selvää, että Barkyn puuttuminen kokoonpanosta tarkoittaa, että kaikkien muiden on ryhdyttävä toimiin täyttääkseen hänen paikkansa.
Kanadalaishyökkääjä Carter Verhaeghe kommentoi niin ikään suomalaiskipparin loukkaantumista.
– Tästä tulee vaikeaa -- hän on johtajamme. Barky ei ole korvattavissa, joten kaikkien on tartuttava haasteeseen, Verhaeghe sanoi.
Loukkaantumiset riivaavat hallitsevaa mestaria
Panthers aloittaa NHL-kauden Suomen aikaa 8. lokakuuta kotiottelulla Chicago Blackhawksia vastaan.
Florida puolustaa alkavalla kaudella Stanley Cup -mestaruutta, jonka joukkue on voittanut nyt kahdesti peräjälkeen.
Jo ennen Barkovin loukkaantumista Panthers oli lähtemässä runkosarjavaiheeseen ilman huippuhyökkääjä Matthew Tkachukia. Niin ikään leikkauksessa olleen Tkachukin odotetaan olevan sivussa ainakin joulukuuhun saakka, kertoo seuran GM Bill Zito.
Sivussa on loukkaantumisen vuoksi myös hyökkääjä Tomas Nosek.