Aleksander Barkovilta yllättävä paljastus mestaruuden seurauksesta – tyrmää vellovan keskustelun: "Ei mitenkään siitä kiinni"

Aleksander Barkov juhli Florida Panthersin kanssa kesäkuussa toista peräkkäistä NHL:n mestaruutta. Toisin kuin viime vuonna, kesäharjoittelu on maistunut, ja Barkov on valmis johtamaan Panthersin kolmanteen kannujahtiin.

Floridan kapteeni Barkov kertoo kuluvan kesän olleen itselleen henkisesti edelliskesää parempi. Barkov paljastaa tunteneensa vuosi sitten Floridan ensimmäisen mestaruuden jälkeen hyvänolontunnetta, joka vaikutti harjoitteluintoon. Nyt tuo tunne on ollut poissa.

– Olen jaksanut ja myös halunnut treenata. Viime vuonna tuntui, että oli vähän sellainen hyvänolontunne, että no, tässä nyt voitettiin, hieno juttu. Mitä tässä nyt vielä? Tänä vuonna on ollut vähän toisinpäin. Haluan olla taas vähän parempi ja siinä mielessä on ollut kiva palata treenaamiseen, Barkov sanoo.

– Ei ole tarvinnut potkia itseään yhtään. Se tulee vain jotenkin automaattisesti, ja haluaa kehittyä, olla parempi ja tehdä niitä treenejä ja joitain uusia jutuja. Ei ole käynyt edes mielessä, että tarvitseeko sitä harjoitella.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Aleksander Barkov juhli Stanley Cupin kanssa muun muassa Inter Miamin ja Paleirasin välisessä seurajoukkueiden MM-turnauksen ottelussa./All Over Press

Kahden mestaruuden jälkeen Barkov janoaa kolmatta peräkkäistä.

– Luulen, että oli se mikä laji tahansa, kun voitat ja menestyt, haluat sitä lisää ja lisää, hän sanoo.

– Meillä oli sama viime kaudella. Haluttiin (voittaa) uudelleen. Puhuttiin siitä paljon, että halutaan taas voittaa. Meillä oli hieno mahdollisuus, hieno porukka kasassa. Sama on tulevalla kaudella. On lähes sama kokoonpano kuin viime kaudella.

Lue myös: Tuomo Ruutu paljasti syyn Floridan ylivoimaisuudelle

Yhdeksi motivaattoriksi ensi kautta kohden mentäessä Barkov mainitsee myös Milanon talviolympialaiset. NHL-pelaajat ovat mukana olympialaisissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

– Halutaan menestyä, halutaan voittaa Suomen maajoukkueella. Sekin on iso juttu tuossa, Barkov painottaa.

Tähtinippu pysyi kasassa

Florida lähtee myös ensi kauteen yhtenä suurena mestarisuosikkina. Seuran GM Bill Zito sai kesän aikana solmittua tärkeitä jatkosopimuksia, kun muun muassa Aaron Ekblad, Seth Jones, Sam Bennett ja kesken kauden Bostonista tullut ja pudotuspeleissä loistanut Brad Marchand kirjoittivat nimensä sopimuspapereihin.

Näin Floridan koko kärkikaarti on kiinnitetty seuraan pitkillä sopimuksilla.

– Sehän on paras mahdolinen juttu joukkueurheilussa, kun saa pidettyä kaikki hyvät äijät kasassa pitkään. On oltu pitkään yhdessä ja tämän kesän perusteeella ollaan vielä pidempään. Pitää tietysti menestyä, että pysytään myös yhdessä, Barkov iloitsee.

Floridan tilannetta voi pitää poikkeuksellisena. Nimensä jatkolappuihin kirjanneet pelaajat olisivat mitä luultavimmin saaneet muualta muhkeamman tilipussin, mutta he valitsivat Panthersin. Barkovin mukaan Floridan vetovoima perustuu menestysnäkymiin.

– Kaikki haluavat joukkueeseen, joka menestyy, ja jolla on mahdollisuus voittaa. Me ollaan sellainen joukkue oltu ja tullaan olemaan. Florida on myös paikkana ihan uskomaton. Olen nauttinut joka päivästä, mitä siellä olen ollut uran aikana. Se, että on menestytty, tekee siitä vielä paremman.

Osavaltion suotuisa verotus on nähty yhtenä syynä seuran vetovoimassa. Floridassa ei makseta lainkaan osavaltion tuloveroja, joten Panthers pystyy maksamaan pelaajilleen alhaisempaa bruttopalkkaa, mutta näiden käteen jäävä osuus voi silti olla samaa luokkaa kuin kovempipalkkaisilla pelaajilla tiukemman verotuksen osavaltioissa tai Kanadassa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Sergei Bobrovski ja Aleksander Barkov ovat Floridan avainhahmoja myös ensi kaudella.Sam Navarro

Floridan seurojen, Panthersin ja Tampa Bay Lightningin lisäksi veroedusta nauttivat NHL:ssä Nashville, Vegas, Seattle ja Dallas.

Barkov ei sanojensa mukaan kuitenkaan näe veroedulla suurta merkitystä siinä, että pelaajat haluavat Panthersiin. Hän muistuttaa, ettei Floridan veroedusta puhuttu mitään silloin, kun seura rämpi NHL:ssä häntäpäässä.

– Oli semmoinenkin aika, että ei edes käyty tätä keskustelua, kun ei tarvinnut. Ei se ole mitenkään siitä (verotuksesta) kiinni. Totta kai jotkut voivat sen ajatella niin, mutta se ei ole todellakaan se pääjuttu, että pienemmillä veroilla saa parempia pelaajia halvemmalla. Mun mielestäni kukaan ei tulisi (Floridaan), jos ei olisi mahdollisuutta voittaa.