Buffalo Sabres on voittanut kymmenennen ottelun peräkkäin jääkiekon NHL:ssä. Itälohkon pudotuspeleihin mielivä Buffalo kukisti länsilohkon kärkijoukkueisiin lukeutuvan Dallas Starsin vieraskaukalossa maalein 4–1.

Dallasin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen nappasi syöttöpisteen ottelun avausmaaliin vain 15 sekunnin pelin jälkeen, kun Mavrik Bourque yllätti Buffalon suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkosen.

Takaiskun jälkeen Luukkonen ei ollut yllätettävissä ja torjui ottelussa kaikkiaan 28 laukausta.

Tage Thompson johti Buffalon maalitalkoita pistein 2+1=3. Dallasin suomalaiskaartista Mikko Rantanen, Roope Hintz ja Esa Lindell jäivät pisteittä.