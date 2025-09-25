Kapteeni Aleksander Barkov on loukkaantunut Florida Panthersin harjoituksissa.

Miami Herald kertoo, että Aleksander Barkov loukkasi ilmeisesti oikeaa jalkaansa torstaina. Menossa olivat syksyn ensimmäiset treenit, joissa NHL-seura Florida Panthers harjoitteli ykkösmiehistöllään.

Loukkaantunut suomalaiskapteeni makasi jäällä useiden minuuttien ajan. Kaksi henkilökuntaan kuuluvaa jäsentä auttoi hyökkääjän pukuhuoneeseen.

Barkov vältti asettamasta painoa oikealle jalalleen poistuessaan jäältä. On Miami Heraldin mukaan epäselvää, mikä loukkaantumisen aiheutti.

Panthersin päävalmentaja Paul Maurice kertoi, että Barkovin tilannetta tarkkaillaan ja se selkeytyy perjantaina.

– Tämä ei ole hallinnassamme. Meidän on opittava voittamaan jääkiekko-otteluita ilman hyviä pelaajia. Jos se on vastoinkäyminen tai testi, joka meidän on kohdattava tänä vuonna, sitten teemme niin, Maurice sanoi.

Panthersilta ovat jo sivussa tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk ainakin joulukuuhun ja nelosketjun sentteri Tomas Nosek myös tällä erää useiden kuukausien ajan. Kumpikin toipuu leikkauksista.

Barkov on kipparoinut Panthersin kahteen perättäiseen Stanley Cup -mestaruuteen. Hänet on palkittu NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä kolmella kaudella.

Hallitsevan mestarin NHL-kausi käynnistyy vajaan kahden viikon kuluttua, 7. lokakuuta, ottelulla Chicago Blackhawksia vastaan.