Kommentti: Ihmeteko on totta – NHL-seuroissa nousi kylmä hiki

Florida Panthersin seurajohto jatkaa ihmeiden tekemistä jääkiekon NHL:n pelaajamarkkinoilla, kirjoittaa MTV Urheilun Ossi Karvonen.

Sen ei pitänyt olla mahdollista.

Kun Panthers aloitti juhlat toisen peräkkäisen Stanley Cupin kunniaksi, pian puhe kääntyi seuran tulevaisuuteen. Isoja nimiä – etunenässä luottopuolustaja Aaron Ekblad, pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu hyökkääjä Sam Bennett sekä Bostonista kesken kauden napattu, playoffseissa hirmuvireessä ollut Brad Marchand – oli ilman sopimusta.

Kun Panthersin GM Bill Zito totesi, että hän pystyy pitämään koko tähtikolmikon, harva uskoi siihen.

Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä Zito lunasti puheensa. Bennett oli jo allekirjoittanut hieman aikaisemmin kahdeksan vuoden ja kahdeksan miljoonan dollarin kausiansiot takaavan paperin. Nyt oli Ekbladin ja Marchandin vuoro.

Ekblad, 29, sai kahdeksan vuoden sopimuksen 6,1 miljoonan keskiansioilla. Marchand iski nimensä kuusivuotiseen ja yhteensä 31,5 miljoonan taalan lappuun.

Kolmikko jatkaa siis Panthersissa noin 19 miljoonan taalan vuotuisella palkkakattorasituksella. Kun supertähti Connor McDavidin seuraavan sopimuksen kohdalla on puhuttu 15–19 miljoonan vuosiansioista, Ziton temppua voi pitää jättionnistumisena.

Tuoreissa Panthers-sopimuksissa on myös kysymysmerkkinsä. Ekblad ei ole pelannut täyttä sesonkia sitten kauden 2018–2019, ja hän on 37, kun tuore sopimus päättyy. Marchandin kohdalla voidaan puhua jo ennennäkemättömästä tempusta, sillä kanadalainen on jo 37-vuotias. Ja hän sai kuuden vuoden sopimuksen!

Tässä piilee kuitenkin myös Ziton nerous. Jos hän olisi neuvotellut lyhyemmistä ja vuosiansioiltaan rahakkaammista sopimuksista, joku kolmikosta olisi jäänyt rannalle. Nyt hän sai pidettyä kaikki palkkakattoa vähemmän rasittavilla lapuilla. Tässä auttaa luonnollisesti myös Floridan verrattain alhainen osavaltioverotus.

Panthers on pelannut kolmena edelliskautena Stanley Cupin finaaleissa, ja jos mahdollista rasitushaittaa ei ota huomioon, isoja esteitä mestaruusputken jatkumiselle ei ole näköpiirissä.

Kun kurkkaa floridalaisseuran sopimustilannetta esimerkiksi vuoteen 2030 saakka, muissa NHL-seuroissa nousee kylmä hiki iholle. Vai mitä mieltä olette tästä?

Aleksander Barkov, 2030.

Sam Bennett, 2023.

Anton Lundell, 2030.

Brad Marchand, 2031.

Sam Reinhart, 2032.

Matthew Tkachuk, 2030.

Carter Verhaeghe, 2033.

Aaron Ekblad, 2033.

Seth Jones, 2030.

Gustav Forsling, 2032.

Muista runkopelaajista tähtivahti Sergei Bobrovskilla ja suomalaispakki Niko Mikkolalla on sopimus vielä ensi kaudesta, hyökkäyspään Eetu Luostarisella ja Evan Rodriguesilla kevääseen 2027.

Merkittäviksikin laskettavia muutoksia on siis edessä, mutta pelaajarunko on hyvin todennäköisesti NHL:n nykyisen palkkakattoaikakauden (kaudesta 2005–2006 eteenpäin) vaikuttavin.

Ja Zitolla on Panthersin toimistolla jatkossakin vastaansanomaton neuvotteluvaltti: Tule meille, jos haluat voittaa.