Mitalien kahmiminen yleisurheilun MM-kisoista on vaikeaa muillekin Euroopan maille kuin Suomelle, sanoo Suomen urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen.

Suomi jäi ilman mitalia sunnuntaina päättyneistä Tokion MM-kisoista. Varovaisia odotuksia oli, mutta tulos oli karun tuttu. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta ainoa mitalisuoritus on seiväshyppääjä Wilma Murron pronssi Budapestin MM-kisoista 2023.

Tällä kertaa positiivisimpina suorituksina muistiin jäivät Silja Kososen neljäs sija naisten moukarinheitossa ja Alisa Vainion huima venyminen maratonin viidenneksi. Muuten taso jäi enemmän tai vähemmän vaisuksi. Muissa lajeissa kymmenen parhaan joukkoon mahtui vain seitsenottelussa seitsemänneksi sijoittunut Saga Vanninen.

– Jos katsotaan kokonaisuutta, niitä mittareita, joita me seuraamme – tietysti mitalimäärää, pistemäärää, kahdeksan joukkoon sijoittumisia ja 16 joukkoon sijoittumista – niin ei ollut meidän tämän vuosikymmenen paras globaali arvokisa, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen kommentoi.

– Oli itse asiassa joillain mittareilla jopa heikoin, mutta toisaalta pärjätään viime vuosikymmeneen, 2010-luvun vertailuun sitten hyvin, Salonen jatkaa.

Silja Kosonen pääsi suomalaisista lähimmäs mitalia Tokion MM-kisoissa.Lehtikuva

2010-luvulla mitaleita tuli Suomeen vain miesten keihäänheitosta. Tämäkin virta on nyt tyrehtynyt kokonaan. Tokiossa keihäsfinaali kisattiin historiallisesti kokonaan ilman suomalaisia.

Muillakin Euroopan mailla vaikeaa

Salonen muistuttaa, että MM-kisat ja olympialaiset eivät ole nykyisin muillekaan eurooppalaisille maille pelkkää juhlaa.

– Mitalit ovat tiukassa ja se koskee kaikkia Euroopan maita täällä. Suuret Euroopan yleisurheilumaat – Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Espanja – eivät juhli mitalitilastossa. Kyllä ne ovat yksittäisiä mitaleita, joita nämä maat täältä saavat kerättyä, Salonen sanoo.

Näistä Espanja saavutti kaksi kultaa ja yhden pronssin, jotka kaikki tulivat kävelystä. Ranskalaisista mitaleita saavutti Tokiosta vain kestävyysjuoksija Jimmy Gressier, joka juoksi kymppitonnilla kultaa ja 5 000 metrillä pronssia.

Kymmenottelija Leo Neugebauer pelasti Saksalle päätöspäivänä sen ainoan kultamitalin. Britannia jäi kokonaan ilman kultaista mitalia.

Menestyjiäkin on. Juoksulajien suurmaaksi noussut Hollanti oli Euroopan maista parhaana mitalitaulukon neljäs kahdella kultamitalilla, kahdella hopealla ja kahdella pronssilla. Mitalitaulukon kymmenen kärkeen mahtuivat myös Espanja, Ruotsi, ja Portugali.

Pienempiin Euroopan maihin tuli silti tukku mitaleita kansainväliseltä tasolta. Suomen verrokkimaista Ruotsi saalisti kaksi MM-kultaa ja yhden pronssin. Ditaji Kambundji toi Sveitsiin kultaa naisten 100 metrin aitajuoksusta. Anete Sietina nappasi Latviaan MM-hopeaa naisten keihäästä. Irlanti sai juhlia Kate O’Connorin hopeaa seitsenottelusta. Slovenian Tina Sutej nappasi pronssia naisten seiväshypystä ja Slovakian Emma Zepletalova naisten 400 metrin aitajuoksusta.

Norja jäi tällä kertaa MM-kisoissa kokonaan ilman mitalia.

– Se täytyy muistaa, että me emme Suomena odota ihan epärealistisia. Toisaalta olemme ihan hyvin kilpailussa mukana siinä mielessä, että meidänkin kärkiurheilijamme taistelevat hyvistä sijoituksista. Se ei sinänsä ole meille mahdotonta, Salonen sanoo.